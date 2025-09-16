Colpo nel supermercato Spaccata con furgone-ariete Poi le cassaforti resistono
Un boato nella notte, vetri in frantumi ovunque e la facciata del punto vendita Carrefour di viale Italia sventrata. È questo il risultato di un assalto compiuto da una banda di malviventi nella notte tra domenica e lunedì. L’ennesima spaccata ha preso di mira un supermercato che si trova a non molta distanza dal cuore del capoluogo. La gang aveva progettato un colpo in grande stile, senza però riuscire a portarlo a termine. Il piano è scattato intorno alle tre. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri – almeno tre, come mostrano le immagini delle telecamere – sono arrivati a bordo di un’Audi A3 grigia e di un furgone, usato come ariete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
