Colpito con il taser dalla polizia Quarantenne muore in ospedale | Girava scalzo per le strade Urlava e dava in escandescenze

di Giulia Beneventi Sono state le sirene della polizia ieri a rompere il silenzio dell’alba nella frazione di Massenzatico. Volanti e ambulanza hanno raggiunto attorno alle 5,30 il forno Castagnoli di via Beethoven, dove un uomo in forte stato di agitazione è stato neutralizzato con l’utilizzo del taser da parte di uno degli agenti. Claudio Citro, pluripregiudicato di 41 anni, è morto nel tragitto verso l’arcispedale Santa Maria Nuova. La salma è ora a disposizione della Procura, impegnata in indagini serratissime per fare piena luce sulla vicenda. Secondo quanto è stato possibile ricostruire ieri, pare che l’uomo avesse tentato poco prima di compiere un furto in un’abitazione in via Borromini, a poche centinaia di metri dal forno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpito con il taser dalla polizia. Quarantenne muore in ospedale: "Girava scalzo per le strade. Urlava e dava in escandescenze"

