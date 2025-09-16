Colpisce le articolazioni | nuovo virus Matteo Bassetti lancia l’allarme

– Dopo le notizie sul virus West Nile, un nuovo timore si affaccia in Italia: il Chikungunya, malattia trasmessa dalle zanzare, sta iniziando a destare preoccupazione soprattutto nel Veneto. Una regione che, complice il clima sempre più caldo e umido, diventa terreno fertile per la proliferazione delle zanzare tigre, principali vettori dell’infezione. . A parlarne è stato Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, intervenuto in collegamento con Mattino Cinque News. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Colpisce le articolazioni”: nuovo virus, Matteo Bassetti lancia l’allarme

Chikungunya, Matteo Bassetti sul virus delle zanzare: "Colpisce le articolazioni"

