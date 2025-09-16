Colonie di granchi blu su alcune spiagge dell’Emilia-Romagna cosa sta succedendo? Risponde l’esperto

Ferrara, 16 settembre 2025 – In fila indiana, un po’ nascosti sotto la ‘coperta’ verde delle alghe, le tenaglie pronte a guizzare. In questi giorni numerosi sos dei turisti lungo le spiagge dove sono state avvistate colonie di granchi blu. Foto che ritraggono l’alieno, che ormai da anni ha messo in ginocchio gli allevamenti di vongole, a pochi metri dalla spiaggia, il fondale basso, ben visibile nell’acqua limpida. Da Punta Marina e Marina di Ravenna ai nostri lidi, in modo particolare a Spina. Un giallo. In realtà stanno aspettando, in questo clima folle che ha sconvolto stagioni e clima, il segnale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colonie di granchi blu su alcune spiagge dell’Emilia-Romagna, cosa sta succedendo? Risponde l’esperto

