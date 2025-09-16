Collegare Musica dal Telefono all' Autoradio | Soluzioni Semplici

Gli smartphone permettono di ascoltare la musica in streaming da Internet, permettendo di scegliere tra milioni di brani. Allo stesso modo possiamo ascoltare musica offline caricando i brani MP3 su un qualsiasi lettore oppure direttamente nella memoria interna dello smartphone (che funziona ormai come un vero e proprio lettore). Ma se volessimo ascoltare queste fonti musicali in automobile? In questa guida vi mostreremo come collegare un qualsiasi smartphone o lettore MP3 all'impianto stereo dell'automobile, aiutati dall'autoradio già presente sulla vettura. Riusciremo così ad sentire i nostri brani preferiti anche su autoradio più vecchie, senza la necessità di dover cambiare impianto. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

