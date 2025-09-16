Colera l' allarme dell' OMS | Rischio globale elevato Cosa significa?

Gazzetta.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 6mila morti solo nel 2024: la malattia si diffonde sempre più nel mondo. Ma si può prevenire e curare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

colera l allarme dell oms rischio globale elevato cosa significa

© Gazzetta.it - Colera, l'allarme dell'OMS: "Rischio globale elevato". Cosa significa?

In questa notizia si parla di: colera - allarme

Congo, allarme colera a Goma dopo gli scontri

Colera in Africa: 80.000 bambini a rischio, allarme UNICEF in 12 Paesi

Colera, l'allarme dell'OMS: Rischio globale elevato. Cosa significa?; Colera, nel mondo i decessi crescono del 50%: l’Oms lancia l’allarme per il 2025; Impennata del colera nel 2024, Oms: Più 50% morti e crisi continua nel 2025.

colera allarme oms rischioEpidemie di colera, migliaia di vittime nel solo 2024. L’Oms: “Rischio globale elevato, la reale portata della crisi è sottostimata” - La recrudescenza della malattia del colera e le conseguenti epidemie registrate negli ultimi mesi hanno messo in allarme gli esperti. Lo riporta notizie.com

colera allarme oms rischioColera: casi in aumento, cresce rischio globale - L'Oms lancia l'allarme: servono interventi urgenti, coordinati e sostenibili per fermare la crisi. Riporta nurse24.it

Cerca Video su questo argomento: Colera Allarme Oms Rischio