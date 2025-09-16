Colera l' allarme dell' OMS | Rischio globale elevato Cosa significa?

Più di 6mila morti solo nel 2024: la malattia si diffonde sempre più nel mondo. Ma si può prevenire e curare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colera, l'allarme dell'OMS: "Rischio globale elevato". Cosa significa?

In questa notizia si parla di: colera - allarme

Congo, allarme colera a Goma dopo gli scontri

Colera in Africa: 80.000 bambini a rischio, allarme UNICEF in 12 Paesi

L’#Oms lancia l’allarme: nel 2024 i morti di #colera sono aumentati del 50% (oltre 6mila vittime). Epidemie in 60 Paesi e il 2025 parte già in salita. https://eurocomunicazione.eu/2025/09/15/oms-colera-in-crescita-oltre-6mila-morti-nel-2024/… #Emergenza - X Vai su X

Il Sudan affronta una crisi alimentare “catastrofica”, con condizioni di carestia già confermate in alcune aree del Paese. Parallelamente, il Paese è colpito da una vasta epidemia di colera, che ha raggiunto tutti i 18 Stati con più di 105.000 casi e 2.600 decessi. - facebook.com Vai su Facebook

Colera, l'allarme dell'OMS: Rischio globale elevato. Cosa significa?; Colera, nel mondo i decessi crescono del 50%: l’Oms lancia l’allarme per il 2025; Impennata del colera nel 2024, Oms: Più 50% morti e crisi continua nel 2025.

Epidemie di colera, migliaia di vittime nel solo 2024. L’Oms: “Rischio globale elevato, la reale portata della crisi è sottostimata” - La recrudescenza della malattia del colera e le conseguenti epidemie registrate negli ultimi mesi hanno messo in allarme gli esperti. Lo riporta notizie.com

Colera: casi in aumento, cresce rischio globale - L'Oms lancia l'allarme: servono interventi urgenti, coordinati e sostenibili per fermare la crisi. Riporta nurse24.it