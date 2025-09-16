Colazione da incubo Caffè con soda caustica

Al bar lo fanno in tanti. Bere un bicchiere d’acqua subito dopo il caffè. Un’abitudine ormai ntanto invalsa che spesso sono gli stessi baristi a servire spontanemente il bicchierino d’acqua assieme al caffè senza che nemmeno venga richiesto dal cliente. Il guaio è che stavolta al posto dell’acqua in quel bicchierino c’era soda caustica e il cliente è finito all’ospedale con lesioni serie alla gola e all’apparato digerente. Accade tutto sabato mattina scorso, in un bar. Il cliente – un uomo sulla quarantina – dopo essersi gustato il suo caffè, ha bevuto un sorso d’acqua ma ha cominciato a mettersi le mani attorno alla gola e alla bocca, alle prese con forti bruciori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

