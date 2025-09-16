Cocciaretto dopo il successo in BJK Cup | Una grande rimonta! Brava a ribaltare una situazione difficile

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Cocciaretto centra un successo dal peso specifico notevole nei quarti della Billie Jean King Cup 2025. L’azzurra, infatti, ha piegato, non senza soffrire, la cinese Yue Yuan al termine di un match davvero durissimo. In questo modo la tennista marchigiana ha portato avanti l’Italia nel confronto diretto con le padrone di casa sul campo di Shenzhen. Una sfida durata quasi 3 ore (2:53 per l’esattezza) chiuso con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, nonostante la nostra portacolori si fosse trovata addirittura sotto 0-4 nel parziale decisivo con due break al passivo. Al termine dell’incontro Elisabetta Cocciaretto ha raccontato le sue emozioni nel corso dell’intervista di rito sul campo: “ È stato incredibile giocare di fronte a un pubblico speciale come questo, sapevo che sarebbe stata dura. 🔗 Leggi su Oasport.it

cocciaretto dopo il successo in bjk cup una grande rimonta brava a ribaltare una situazione difficile

© Oasport.it - Cocciaretto dopo il successo in BJK Cup: “Una grande rimonta! Brava a ribaltare una situazione difficile”

In questa notizia si parla di: cocciaretto - dopo

Elisabetta Cocciaretto saluta Eastbourne dopo tre ore di lotta con Rakhimova

Come cambia il tabellone di Elisabetta Cocciaretto dopo aver eliminato Pegula: si apre uno scenario interessante

Elisabetta Cocciaretto, che peccato! Cede a Bencic al super tie-break dopo aver lottato come una leonessa a Wimbledon

Cocciaretto dopo il successo in BJK Cup: “Una grande rimonta! Brava a ribaltare una situazione difficile”; Italia - Repubblica Popolare di Cina 1-0: i quarti delle Billie Jean King Cup Finals 2025 LIVE · Tennis; BJK Cup, Italia-Cina 1-0: Cocciaretto rimonta Yuan.

cocciaretto dopo successo bjkCocciaretto dopo il successo in BJK Cup: “Una grande rimonta! Brava a ribaltare una situazione difficile” - Elisabetta Cocciaretto centra un successo dal peso specifico notevole nei quarti della Billie Jean King Cup 2025. Scrive oasport.it

cocciaretto dopo successo bjkBJK Cup, Italia avanti 1-0 sulla Cina: Cocciaretto da applausi, doppia rimonta e vittoria al fotofinish - A Shenzen Elisabetta Cocciaretto piega Yue Yuan dopo due rimonte incredibili: da 2- Riporta sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Cocciaretto Dopo Successo Bjk