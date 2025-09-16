Cocciaretto dopo il successo in BJK Cup | Una grande rimonta! Brava a ribaltare una situazione difficile
Elisabetta Cocciaretto centra un successo dal peso specifico notevole nei quarti della Billie Jean King Cup 2025. L’azzurra, infatti, ha piegato, non senza soffrire, la cinese Yue Yuan al termine di un match davvero durissimo. In questo modo la tennista marchigiana ha portato avanti l’Italia nel confronto diretto con le padrone di casa sul campo di Shenzhen. Una sfida durata quasi 3 ore (2:53 per l’esattezza) chiuso con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, nonostante la nostra portacolori si fosse trovata addirittura sotto 0-4 nel parziale decisivo con due break al passivo. Al termine dell’incontro Elisabetta Cocciaretto ha raccontato le sue emozioni nel corso dell’intervista di rito sul campo: “ È stato incredibile giocare di fronte a un pubblico speciale come questo, sapevo che sarebbe stata dura. 🔗 Leggi su Oasport.it
