Cocciaretto colpo irreale! Lob perfetto che dà il via alla rimonta

Buona la prima alla Billie Jean King Cup: contro la Cina padrone di casa Elisabetta Cocciaretto batte Yuan in rimonta, 4-6, 7-5, 7-5 in 2h52' di gioco. Lob perfetto dell'azzurra sullo 0-3 nel secondo set che dà il via alla rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

