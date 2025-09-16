Cocciaretto colpo irreale! Lob perfetto che dà il via alla rimonta
Buona la prima alla Billie Jean King Cup: contro la Cina padrone di casa Elisabetta Cocciaretto batte Yuan in rimonta, 4-6, 7-5, 7-5 in 2h52' di gioco. Lob perfetto dell'azzurra sullo 0-3 nel secondo set che dà il via alla rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
US OPEN DAY 2: COBOLLI VINCE IL DERBY CONTRO PASSARO. AVANTI BELLUCCI OUT COCCIARETTO Nella seconda giornata dei tornei di singolari agli US Open, due vittorie e una sconfitta per i tennisti italiani. Mattia Bellucci supera per ritiro Jun - facebook.com Vai su Facebook
Guarda gli HIGHLIGHTS di Cocciaretto-Ruzic - Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata agli ottavi di finale nel torneo Wta 500 di Monterrey, in Messico. Lo riporta sport.sky.it
Tennis: Monterrey, Cocciaretto ko agli ottavi - Elisabetta Cocciaretto non supera gli ottavi di finale nel torneo Wta 500 di Monterrey, in Messico. Riporta ansa.it