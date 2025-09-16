CMcom – Newcastle-Barcellona | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2025-09-16 14:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Tutte le informazioni su Newcastle-Barcellona, prima giornata di Champions League: formazioni e come seguire il match. La nuova edizione della Champions League prende il via con la prima giornata della League Phase e tra le partite da seguire c’è Newcastle-Barcellona. Al St. James’ Park i Magpies di Eddie Howe ospitano i blaugrana di Hansi Flick: gli inglesi non sono partiti al meglio in Premier League (5 punti nelle prime quattro giornate), ma puntano ad essere una delle sorprese di questa Champions; il Barça, invece, è secondo in Liga alle spalle del Real Madrid con 10 punti in quattro giornate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

