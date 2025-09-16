CMcom – Como Morata | Rosso a Ramon? Non capisco come non l’hanno rivisto al VAR
2025-09-15 21:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Paolo D’Angelo 15 set 2025, 23:45 Ultimi aggiornamenti: 15 set 2025, 23:45 L’attaccante del Como non ci sta e attacca il direttore di gara per l’espulsione di Ramon Al termine della sfida terminata 1-1 tra Como e Genoa, l’attaccante dei lariani Alvaro Morata ha parlato a DAZN, soffermandosi sull’episodio dell’espulsione di Ramon, che ha compromesso la sfida per i padroni di casa. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo perso due punti importanti. Capisco che è difficile prendere decisioni, ma non posso capire come non è stata rivista al Var l’espulsione di Ramon. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: cmcom - como
Martedì 9 settembre alle ore 16.00 appuntamento con il Laboratorio sulle #comunitàenergeticherinnovabili organizzato dalla #Cameradicommercio di Como-Lecco presso ComoNext Innovation Hub. Per info e registrazione: https://unioncamere.gov.it/sistema- - X Vai su X
Como, Morata si avvicina: in fase di risoluzione il prestito tra Milan e Galatasaray - Novità nella trattativa tra la squadra di Fabregas e l'attaccante spagnolo, che sta risolvendo la situazione del fine prestito anticipato col Galatasaray. Scrive sport.sky.it
I retroscena dietro la trattativa Como-Morata - Continua il calciomercato da 'Football Manager' del Como, che aggiunge alla rosa anche il capitano della Spagna campione d'Europa nel 2024: per Morata è la terza maglia in Italia dopo quelle di ... sport.sky.it scrive