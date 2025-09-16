Clochard ucciso a via Andrea d' Isernia per un materasso bonificata l' area
Bonifica nel sottopasso in via Andrea d'Isernia, luogo in cui si è consumato poco meno di un mese fa l'omicidio di un clochard, per il quale era stato arrestato nelle scorse settimane un senzatetto moldavo.L'omicidioL'indagato sottoposto inizialmente a fermo è stato poi arrestato ed è attualmente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
