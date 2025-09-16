Clochard ucciso a Napoli ‘senzatetto’ arrestato dai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro lo scorso primo settembre hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino moldavo 36enne, in quanto gravemente indiziato dell’omicidio di un uomo di origini nordafricane, non ancora identificato, e di tentata distruzione di cadavere. La vicenda che ha visto protagonisti due clochard si è verificata tra il 24 ed il 25 agosto scorsi al di sotto del ponte di via A. d’Isernia, nel quartiere Chiaia. L’indagato venne individuato e sottoposto a fermo e il provvedimento precautelare è stato successivamente convalidato dal GIP che ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

