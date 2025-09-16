Nel gioco delle profezie cinematografiche, a parlare stavolta è Clint Eastwood, che a quanto pare ha rivelato a Cameron Crowe, regista e sceneggiatore, quale attore diventerà leggenda. Durante la promozione della sua nuova autobiografia, Cameron Crowe ha svelato un curioso aneddoto: Clint Eastwood gli confidò che in futuro, tra un secolo, la carriera di Tom Cruise verrà ricordata come una delle più leggendarie della storia del cinema. Il verdetto di Eastwood e l'aneddoto svelato da Crowe In un'intervista rilasciata al New York Times per presentare il suo prossimo memoir The Uncool, Cameron Crowe ha raccontato un episodio privato che ha il sapore della leggenda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Clint Eastwood prevede quale attore diventerà una leggenda tra cent'anni: "Sarà come Paul Newman"