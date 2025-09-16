Claudio Baglioni arriva a Lampedusa per il Grand tour | striscioni applausi e La vita è adesso per accoglierlo

È stato accolto con un lungo applauso e con tanti isolani che, seguendo la sua voce, intonavano “La vita è adesso”: titolo della celebre canzone che compie quarant'anni e del Gran tour che avrà la sua anteprima nazionale - venerdì sera, allo stadio comunale - a Lampedusa. Fra le istituzioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Claudio Baglioni inizia a Lampedusa il suo ultimo tour, ma è polemica: il suo concerto costa oltre 700mila euro - L'artista torna nell'isola siciliana per una data gratuita che fa discutere per i costi elevati coperti con fondi pubblici ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Il concerto di Baglioni a Lampedusa costerà più di 800mila euro: scoppia la polemica - L'associazione: "Meglio investire questi soldi pensando agli interessi più urgenti della comunità" ... Da today.it