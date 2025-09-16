Classifica FIMI dal 5 all’11 settembre 2025
Con qualche giorno di ritardo a causa di un problema tecnico, è arrivato il momento di scoprire gli aggiornamenti della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 5 a giovedì 11 settembre 2025. Olly si conferma ancora una volta al vertice sia dei singoli, con Questa domenica, sia degli album, con Tutta vita. Da segnalare, inoltre, il debutto in 12 esima posizione di Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni, mentre Tiziano Ferro non va oltre la #15 con Cuore rotto. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Banfy feat. Sheridan – Bam bam. Baby Gang, El Alfa, Omega e Roberto Ferrante – Kriminal.
