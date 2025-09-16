Castel Goffredo (Mantova), 16 settembre 2025 – Lo aveva fatto entrare illegalmente in Italia, salvo poi pretendere il pagamento di somme di denaro sempre più ingenti, arrivando persino a trattenere il suo passaporto come garanzia e costringendolo a richiedere lo status di rifugiato. Con queste accuse, un 43enne indiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Castel Goffredo perché ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate in danno di un connazionale 29enne. Colpito con il casco . L’episodio è accaduto nella mattinata di domenica 14 settembre, quando il 43enne, trovandosi a bordo della proprio moto, ha incrociato il connazionale a bordo della sua bici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clandestino picchiato e minacciato da un connazionale: passaporto sequestrato, botte e continue richieste di denaro