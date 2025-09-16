Clamorosa sconfitta per la Francia ai Mondiali di volley contro la Finlandia! Può cambiare tutto per l’Italia
I Mondiali 2025 di volley maschile continuano a regalare grandissime sorprese. La Finlandia ha firmato un’impresa stellare, sconfiggendo la Francia al tie-break e facendo saltare il banco contro qualsiasi pronostico della vigilia: che la compagine nordica potesse essere una sorpresa era parso chiaro nel match d’apertura perso per 3-2 contro l’Argentina, ma era impensabile che riuscisse a battere i Campioni Olimpici di Parigi 2024. La grande rivelazione della rassegna iridata si è imposta per 3-2 (25-19; 18-25; 29-27; 21-25; 15-9) e ha rimescolato tutte le carte del gruppo C: l’Argentina è al comando con 2 vittorie (5 punti), la Francia insegue con un successo (4 punti), la Finlandia è terza con un’affermazione (3 punti), mentre la Corea del Sud è ultima con 0 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Ucraina, Mondiali volley 2025: orario, programma, streaming; Mondiale volley: Brasile-Cechia e Francia-Finlandia infiammano la quinta giornata.
