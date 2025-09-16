CittadiDanza al via corsi e spettacoli per educare alla danza

È alle porte la seconda edizione di CittadiDanza, il festival dedicato alla danza organizzato da ABC – Allegra Brigata Cinematica per rispondere al bisogno di portare a Bergamo esperienze di danza accessibili a tutte le persone, rivolte a qualsiasi fascia di età, anche ai più piccoli, ma anche opportunità di formazione di alto livello per chi già lavora nell'ambito.

