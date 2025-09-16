Cirrosi epatica | Consiglio regionale approva il PDTA

Tempo di lettura: 3 minuti Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere e medico-chirurgo Tommaso Pellegrino, con la quale la Giunta è stata incaricata di definire e attivare un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla gestione della cirrosi epatica, patologia cronica ad alto impatto sanitario, sociale ed economico. Un obiettivo di presa in carico precoce e integrata. La mozione intende ridurre i ritardi diagnostici e migliorare la presa in carico dei pazienti cirrotici attraverso un modello integrato e personalizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

