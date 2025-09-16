Circolazione e sosta per disabili | il comune semplifica le regole
Il Comune di Terranuova ha aderito al Registro nazionale Cude, il Contrassegno Unico Disabili Europeo. Si tratta di uno strumento innovativo che rappresenta un’importante semplificazione per i cittadini titolari del permesso e che, allo stesso tempo, contribuisce a garantire maggiore sicurezza e trasparenza. Il Cude permette alle persone con disabilità di usufruire delle agevolazioni alla circolazione e alla sosta previste dalla normativa, come l’accesso alle zone a traffico limitato, al parcheggio gratuito nelle aree regolamentate, fino alla sosta negli stalli riservati. L’iscrizione al Registro nazionale, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permette di verificare in tempo reale la validità del contrassegno e le targhe associate, riducendo così il rischio di abusi e contraffazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: circolazione - sosta
