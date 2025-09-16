Medan ci accoglie con il suo caldo afoso, che toglie il respiro, denso e soffocante, come il traffico che scorre impetuoso tra le sue vie e che sembra sempre sul punto di travolgerti a ogni incrocio. Scooter sfrecciano freneticamente ovunque e anche attraversare la strada, da pedone, diventa un gioco tra vita e morte. Ma . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Ciò che c’è di inaspettato: un giorno a Medan, Sumatra