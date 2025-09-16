Cinque nonni vigili in azione | Cerchiamo altri volontari
Dare senso alla parola comunità mettendo a disposizione il proprio tempo. È ciò che ha fatto un cittadino da pochi mesi in pensione: ha contattato l’Ufficio servizi sociali per domandare in che modo potesse rendersi utile, concretamente, per la collettività rescaldinese. Così gli è stato assegnato un ruolo: quello del nonno vigile, incrementando il contingente di volontari che accompagnano a piedi i bambini a scuola. La notizia è resa nota dall’assessore alla prevenzione e sicurezza sociale, Rosario Vitolo. Che rilancia: ci sono altre persone disposte a impegnarsi nell’accompagnamento degli alunni? Le scuole sono iniziate da pochi giorni, ma non si è esaurito il bisogno, ed è importante poter contare su altre risorse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
