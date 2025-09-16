Cinghiali nella Tuscia ecco come potranno intervenire gli agricoltori
Con l’approvazione del nuovo modello di comunicazione per la difesa diretta del patrimonio fondiario, gli agricoltori della Tuscia e di tutto il Lazio potranno da subito intervenire in difesa delle proprie coltivazioni dai danni provocati dai cinghiali, che in alcuni casi arrivano anche a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: cinghiali - tuscia
Tuscia e cinghiali, Coldiretti: “Senza la caccia in selezione non possiamo affrontare l’emergenza”
Oriolo Romano, degrado e cinghiali all’interno del cimitero comunale: presentata interrogazione dal Consigliere Caropreso - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook
Cinghiali nella Tuscia, ecco come potranno intervenire gli agricoltori; Gli agricoltori possono uccidere i cinghiali in difesa di terreni e colture; Cinghiali inseguono i pedoni, a Proceno si imbracciano i fucili: via libera all'abbattimento.
Cinghiali, Coldiretti Lazio: “Agricoltori operativi con la difesa diretta” - NewTuscia – ROMA – Con l’approvazione del nuovo modello di comunicazione per la difesa diretta del patrimonio fondiario, gli agricoltori potranno da subito intervenire a difesa delle proprie coltivazi ... newtuscia.it scrive
Cinghiali, Coldiretti festeggia: via libera agli abbattimenti da parte dei produttori agricoli - Via al "contenimento" degli ungulati ma solo per gli agricoltori in possesso di una licenza di caccia che hanno seguito una procedura di accreditamento ... Riporta romatoday.it