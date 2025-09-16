Sesto San Giovanni (Milano) – La città dice definitivamente addio al suo cineteatro più antico, l’Elena, inaugurato il 3 agosto 1911 dalla famiglia De Ponti, la stessa della villa storica. Con lo start, premuto simbolicamente dall’assessore Antonio Lamiranda ieri pomeriggio, si è dato il via alle demolizioni. Dove per oltre un secolo una sala da 500 posti ha accolto spettacoli, prime visioni e il prestigioso Premio Torretta. Nascerà “Sintonia”, complesso residenziale di 34 appartamenti e spazi commerciali al piano terra, firmato dalla cooperativa UniAbita. Chiuso dal 2008, l’ex Elena era l’ultimo simbolo di quell’area che si snoda dietro al Rondò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cineteatro, sparito un pezzo di Sesto. Al suo posto appartamenti e negozi