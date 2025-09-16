**Cinema | Trump ' Redford un grande per anni nessuno migliore di lui' **
Washington, 16 set. (Adnkronos) - Donald Trump ha ricordato l'attore e regista americano Robert Redford, scomparso oggi all'età di 89 anni, definendolo un "grande" del cinema. "Ci sono stati anni in cui non c'era nessuno migliore di lui", ha dichiarato il presidente americano prima di partire per una visita di Stato nel Regno Unito. "Per un certo periodo è stato il più sexy", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: cinema - trump
Guida TV Sky Cinema e NOW: The Apprentice - Alle origini di Trump, Domenica 19 Gennaio 2025 Domenica 19 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spett - facebook.com Vai su Facebook
**Cinema: Trump, 'Redford un grande, per anni nessuno migliore di lui'**; Ultima ora. Robert Redford è morto, l'attore statunitense aveva 89 anni; E' morto Robert Redford, leggenda del cinema.
**Cinema: Trump, 'Redford un grande, per anni nessuno migliore di lui'** - Donald Trump ha ricordato l'attore e regista americano Robert Redford, scomparso oggi all'età di 89 anni, definendolo un "grande" del cinema. iltempo.it scrive
Addio a Robert Redford, ultimo cowboy del cinema americano - Dai ruoli iconici sul grande schermo alla fondazione del Sundance Festival, l'attore e regista ha ridefinito il cinema americano. Lo riporta iodonna.it