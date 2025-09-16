Washington, 16 set. (Adnkronos) - Donald Trump ha ricordato l'attore e regista americano Robert Redford, scomparso oggi all'età di 89 anni, definendolo un "grande" del cinema. "Ci sono stati anni in cui non c'era nessuno migliore di lui", ha dichiarato il presidente americano prima di partire per una visita di Stato nel Regno Unito. "Per un certo periodo è stato il più sexy", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Cinema: Trump, 'Redford un grande, per anni nessuno migliore di lui'**