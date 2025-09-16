A darne notizia il New York Times. L’attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. La notizia è stata confermata al New York Times da Cindi Berger, Ceo dello studio di pubblicità Rogers & Cowan PMK. Redford si è spento nel sonno. Affascinante divo del grande schermo, diventato poi regista premio Oscar, Redford ha interpretato film che hanno spesso aiutato l’America a riflettere su sé stessa. Fuori dal set, l’idolo di Come eravamo, Tutti gli uomini del presidente, I tre giorni del Condor e La stangata si era fatto portavoce di battaglie ambientali e promotore del cinema indipendente, grazie al festival di Sundance. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cinema in lutto, si è spento a 89 anni Robert Redford