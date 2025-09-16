Cinema in lutto si è spento a 89 anni Robert Redford
A darne notizia il New York Times. L’attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. La notizia è stata confermata al New York Times da Cindi Berger, Ceo dello studio di pubblicità Rogers & Cowan PMK. Redford si è spento nel sonno. Affascinante divo del grande schermo, diventato poi regista premio Oscar, Redford ha interpretato film che hanno spesso aiutato l’America a riflettere su sé stessa. Fuori dal set, l’idolo di Come eravamo, Tutti gli uomini del presidente, I tre giorni del Condor e La stangata si era fatto portavoce di battaglie ambientali e promotore del cinema indipendente, grazie al festival di Sundance. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: cinema - lutto
Cinema in lutto, addio all’iconica attrice: il male che se l’è portata via
Lutto nel mondo del cinema, è morto Alvaro Vitali: famoso per il ruolo di “Pierino”
Cinema in lutto, è morto Alvaro Vitali: il personaggio di Pierino, il divorzio con Stefania, la polemica con Banfi
Lutto nello spettacolo italiano, il cinema perde un mito - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo del calcio è morto Sergio Biliotti E’ stato una bandiera dell’Empoli.
Lutto nel mondo del cinema: si è spento il celebre premio Oscar - È morto Gianni Quaranta, scenografo premio Oscar per "Camera con vista". Da donnaglamour.it
Cinema in lutto, addio all’amato attore (1 / 2) - Vediamo quale attore se ne è andato per sempre nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare i dettagli nel nostro articolo di ... Scrive donna.fidelityhouse.eu