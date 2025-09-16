Cinema | è morto l’attore Robert Redford
(Adnkronos) – —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: cinema - morto
Alvaro Vitali morto a Roma, l'attore aveva 75 anni. Il cinema italiano piange Pierino
Alvaro Vitali è morto a Roma a 75 anni: il cinema piange l'amato Pierino
Alvaro Vitali morto a Roma, l'attore aveva 75 anni. Il cinema italiano piange Pierino. Era stato ricoverato per una broncopolmonite recidiva
È morto #StefanoBenni, scrittore, umorista, poeta e sceneggiatore. Tra i suoi lavori per il cinema: Topo Galileo, regia di Francesco Laudadio (1987) Musica per vecchi animali, regia di Stefano Benni e Umberto Angelucci (1989) Bar Sport, regia di Massimo Mar - facebook.com Vai su Facebook
È morto a Roma lo scenografo Gianni Quaranta, premio Oscar per 'Camera con vista' di James Ivory. Aveva da poco compiuto 82 anni, ed aveva lavorato per tanti grandi registi fra cui Lina Wertmüller, Bernardo Bertolucci ed Ermanno Olmi. https://cinecittanew - X Vai su X
Julian McMahon è morto all’età di 56 anni l’attore di Streghe e Nip Tuck.