Cinema Alessandro Borghi è Walter Bonatti | si gira Bianco
Roma, 16 set. (askanews) – Alessandro Borghi è Walter Bonatti nel nuovo film di Daniele Vicari, “Bianco”, le cui riprese sono iniziate oggi tra Valle D’Aosta e Alto Adige. Nel 1961, Walter Bonatti guidò sei tra i migliori alpinisti della propria generazione in una scalata fino ad allora considerata impossibile: il Pilone Centrale del Freney, ultimo angolo di Monte Bianco rimasto inconquistato. “Bianco” ripercorrerà la tragica impresa che vedrà ritornare solo tre sopravvissuti e consegnerà il coraggio di Walter Bonatti alla storia. Le riprese iniziano a Courmayeur per poi salire in quota sul Monte Bianco e seguire il percorso realmente battuto da Bonatti nella tragica spedizione raccontata nel film: dal Flambeaux alla Fourche fino al Peuterey e ai piedi del pilone centrale del Freney, una immensa parete di roccia a strapiombo alta 800 metri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: cinema - alessandro
ESCLUSIVA OPEN – Per i soldi al film fantasma di Kaufmann Alessandro Giuli pronto a sostituire il direttore cinema Nicola Borrelli
Sant’Alessandro, concerti e cinema all’aperto: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Quattro gli appuntamenti, due sono in Toscana: il 12 settembre al Teatro Manzoni di Calenzano e il 30 a Siena al cinema Alessandro VII - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Borghi interpreterà Bonatti in 'Bianco' di Vicari - Sarà Alessandro Borghi ad interpretare Walter Bonatti nel film 'Bianco' di Daniele Vicari, film dedicato alla tragedia del Pilone centrale del Freney del 1961 che provocò quattro morti nel tentativo d ... Si legge su ansa.it
Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti: al via le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari - In Valle d’Aosta sono iniziate le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari che vedrà Alessandro Borghi nei panni di Walter Bonatti ... Secondo cinematographe.it