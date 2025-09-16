Cinema Alessandro Borghi è Walter Bonatti | si gira Bianco

Roma, 16 set. (askanews) – Alessandro Borghi è Walter Bonatti nel nuovo film di Daniele Vicari, “Bianco”, le cui riprese sono iniziate oggi tra Valle D’Aosta e Alto Adige. Nel 1961, Walter Bonatti guidò sei tra i migliori alpinisti della propria generazione in una scalata fino ad allora considerata impossibile: il Pilone Centrale del Freney, ultimo angolo di Monte Bianco rimasto inconquistato. “Bianco” ripercorrerà la tragica impresa che vedrà ritornare solo tre sopravvissuti e consegnerà il coraggio di Walter Bonatti alla storia. Le riprese iniziano a Courmayeur per poi salire in quota sul Monte Bianco e seguire il percorso realmente battuto da Bonatti nella tragica spedizione raccontata nel film: dal Flambeaux alla Fourche fino al Peuterey e ai piedi del pilone centrale del Freney, una immensa parete di roccia a strapiombo alta 800 metri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

