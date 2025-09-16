Cina | Xishuangbanna media europei in tour esplorano biodiversita’ ecoturismo

Un gruppo di dirigenti dei media di viaggio e content creator provenienti da diversi Paesi europei ha recentemente esplorato i risultati ottenuti dalla Cina nella protezione ecologica e nel turismo sostenibile a Xishuangbanna, nello Yunnan della Cina sud-occidentale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma651971265197122025-09-16cina-xishuangbanna-media-europei-in-tour-esplorano-biodiversita-ecoturismo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

