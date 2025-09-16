Cina | Xinjiang filiale di China Post estende servizi postali

Un membro dello staff della filiale di Kashgar della China Post gestisce i pacchi internazionali in uscita presso una stazione di smistamento postale internazionale a Kashgar, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, l’11 settembre 2025. Da quando questa stazione e’ entrata in funzione in via sperimentale, i tempi di consegna della posta inviata dalla parte meridionale dello Xinjiang ai Paesi dell’Asia centrale si sono ridotti di 2-4 giorni rispetto a prima. Negli ultimi anni, la filiale dello Xinjiang della China Post ha esteso i propri servizi postali alle comunita’ locali delle zone remote e degli avamposti di frontiera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

