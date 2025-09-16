Cina | Wang Chuqin torna in cima a classifica mondiale di ping pong maschile

L'atleta cinese Wang Chuqin e' tornato in cima alle classifiche del singolare maschile dopo che oggi l'International Table Tennis Federation (ITTF) ha pubblicato la sua ultima classifica mondiale. Wang ha guadagnato 1.000 punti in classifica vincendo domenica il World Table Tennis (WTT) Champions Macao, superando il connazionale Lin Shidong, con 9.425 punti contro i 9.375 di Lin. L'atleta brasiliano Hugo Calderano, secondo classificato al WTT Champions Macao, e' salito al terzo posto, mentre il giapponese Tomokazu Harimoto e' sceso al quarto. Il resto della top 10 e' composto dallo svedese Truls Moregard, dal cinese Liang Jingkun, dal francese Felix Lebrun, dal tedesco Benedikt Duda, dal cinese Xiang Peng e dallo sloveno Darko Jorgic.

In questa notizia si parla di: cina - wang

