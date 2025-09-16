Cina | volume traffico merci su ferrovie +3,5% a gen-ago

Romadailynews.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ferrovie nazionali della Cina hanno trasportato circa 2,68 miliardi di tonnellate di merci nei primi otto mesi del 2025, con un aumento del 3,5% su base annua, secondo i dati pubblicati oggi dall’operatore ferroviario nazionale. I dati della China State Railway Group Co., Ltd. (CSRG) hanno mostrato che ogni giorno venivano caricati in media 184.000 vagoni merci, con un aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Da gennaio ad agosto, il carbone trasportato sulle ferrovie nazionali ha raggiunto quota 1,38 miliardi di tonnellate, fornendo uno stabile sostegno al sistema di approvvigionamento energetico del Paese durante i periodi di picco dei consumi di elettricita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina volume traffico merci su ferrovie 35 a gen ago

© Romadailynews.it - Cina: volume traffico merci su ferrovie +3,5% a gen-ago

In questa notizia si parla di: cina - volume

Cina: volume trasporto ferroviario merci registra crescita stabile nel primo semestre 2025

Cina: Xizang registra rapido aumento del volume di ricarica dei NEV tra gennaio e agosto

Cresce il traffico merci nel 2024 lungo il Middle Corridor; Calo shock nei traffici tra Cina e USA, dazi e tensioni rallentano gli scambi; Logistica: cooperazione Turchia- Kazakhstan aumenta la capacità di trasporto del corridoio intermedio.

cina volume traffico merciCina: treno merci in partenza da Chongqing all’Asia centrale - Una foto scattata da un drone il 13 settembre 2025 mostra un treno merci diretto in Asia centrale carico di parti automobilistiche, computer portatili e ... Come scrive romadailynews.it

cina volume traffico merciCina: porto terrestre di Erenhot nella Mongolia Interna - Una foto aerea, scattata da un drone ieri 3 settembre 2025, mostra un treno merci Cina- Si legge su romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Volume Traffico Merci