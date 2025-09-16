Cina | volume traffico merci su ferrovie +3,5% a gen-ago
Le ferrovie nazionali della Cina hanno trasportato circa 2,68 miliardi di tonnellate di merci nei primi otto mesi del 2025, con un aumento del 3,5% su base annua, secondo i dati pubblicati oggi dall’operatore ferroviario nazionale. I dati della China State Railway Group Co., Ltd. (CSRG) hanno mostrato che ogni giorno venivano caricati in media 184.000 vagoni merci, con un aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Da gennaio ad agosto, il carbone trasportato sulle ferrovie nazionali ha raggiunto quota 1,38 miliardi di tonnellate, fornendo uno stabile sostegno al sistema di approvvigionamento energetico del Paese durante i periodi di picco dei consumi di elettricita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
