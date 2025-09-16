Cina | ministro nuovo record di produzione cereali nel periodo 2021-2025

La produzione cerealicola della Cina ha raggiunto un nuovo record durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), superando per la prima volta 700 milioni di tonnellate lo scorso anno, ha dichiarato oggi Han Jun, ministro dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. La cifra rappresenta un aumento di 37 milioni di tonnellate rispetto al 2020, ha dichiarato Han durante una conferenza stampa. Secondo i dati ufficiali, l’aumento della produzione e’ stato sostenuto dai miglioramenti nelle infrastrutture e nella tecnologia agricole. La Cina ha sviluppato piu’ di un miliardo di mu (66,7 milioni di ettari) di terreni agricoli ad alto standard. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

