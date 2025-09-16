Cina | ministro nuovo record di produzione cereali nel periodo 2021-2025
La produzione cerealicola della Cina ha raggiunto un nuovo record durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), superando per la prima volta 700 milioni di tonnellate lo scorso anno, ha dichiarato oggi Han Jun, ministro dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. La cifra rappresenta un aumento di 37 milioni di tonnellate rispetto al 2020, ha dichiarato Han durante una conferenza stampa. Secondo i dati ufficiali, l’aumento della produzione e’ stato sostenuto dai miglioramenti nelle infrastrutture e nella tecnologia agricole. La Cina ha sviluppato piu’ di un miliardo di mu (66,7 milioni di ettari) di terreni agricoli ad alto standard. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - ministro
Cina: vice ministro Finanze, desidera mantenere scambi economici, commerciali con USA
Cina: ministro Esteri visitera’ sede UE, Germania, Francia, terra’ dialoghi di alto livello
Cina: ministro Esteri chiede colloqui di pace per risolvere crisi ucraina
L’ex ministro: «Teniamo d’occhio la Cina su Taiwan. Roma deve rinsaldare i rapporti Usa-Europa e dialogare col Sud del mondo». di @federiconovella - X Vai su X
Visita ufficiale in Cina del primo ministro portoghese Il 5 settembre il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Guo Jiakun, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria, durante la quale ha annunciato che il primo ministro portoghese, Luís Montenegro, ef - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri: nuovo record del mondo nella carabina; Focus sui Mercati Finanziari del 16 settembre 2025; Ministro del Tesoro Usa: accordo TikTok-Cina «molto vicino».
Il nuovo ordine mondiale di Tianjin: così la Cina sfida l’egemonia Usa per aprire una “nuova era” geopolitica - Dal summit della Shanghai Cooperation Organisation alla parata militare di Pechino, Xi Jinping propone la Repubblica popolare come garante degli equilibri internazionali. Si legge su tpi.it
Asia, borse in rialzo: il Nikkei sfonda i 45.000 punti, nuovo record per l’oro - Borse asiatiche in rialzo dopo che Donald Trump ha detto che le negoziazioni sui #dazi tra Usa e Cina in Spagna stanno progredendo bene. Secondo msn.com