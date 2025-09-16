Cina | Jiangxi tour con drone FPV nella valle di Wangxian

Facciamo un tour con un drone FPV nella valle di Wangxian, un gruppo di padiglioni e case in stile antico incastonati su dirupi alti piu’ di 110 metri nella citta’ di Shangrao, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma651961765196172025-09-16cina-jiangxi-tour-con-drone-fpv-nella-valle-di-wangxian Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Jiangxi, tour con drone FPV nella valle di Wangxian

