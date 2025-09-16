Cina | Hunan Parco del patrimonio culturale immateriale di Wuxi

Una visitatrice prova un cappello di bambu’ al Parco del patrimonio culturale immateriale di Wuxi nel distretto di Hecheng, a Huaihua, nella provincia centrale cinese dello Hunan, oggi 16 settembre 2025. Il parco e’ stato inaugurato ufficialmente nel maggio 2025. Comprende tre sezioni principali: una piazza dedicata al patrimonio culturale immateriale, uno spazio dedicato all’esperienza digitale, e un laboratorio di ricerca e studio. Utilizzando tecnologie come la realta’ virtuale, la realta’ aumentata e la proiezione olografica, il parco offre ai turisti 42 tipi di esperienze immersive. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hunan, Parco del patrimonio culturale immateriale di Wuxi

In questa notizia si parla di: cina - hunan

