Cina fecero pipì nella zuppa | due 17enni condannati a un maxi risarcimento
La catena di ristorazione ha dovuto rimborsare più di 4mila clienti e sostituire tutte le attrezzature. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: cina - fecero
Danilo Sollazzo ha centrato il nuovo record mondiale della finale di Carabina 10 metri In Coppa del Mondo, a Ningbo, in Cina, Sollazzo ha totalizzato 255 punti Battendo proprio Lihao Sheng, precedente detentore del primato con 254.5 - facebook.com Vai su Facebook