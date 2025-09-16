Cina fecero pipì nella zuppa | due 17enni condannati a un maxi risarcimento

La catena di ristorazione ha dovuto rimborsare più di 4mila clienti e sostituire tutte le attrezzature. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

