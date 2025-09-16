Cina | artisti internazionali riuniti a Zibo Macsabal Woodfire Festival

Dove l’argilla incontra il fuoco, le culture incontrano i cuori. Il Macsabal Woodfire Festival di Zibo ha riunito artisti di tutto il mondo, creando tesori ceramici oltre i confini. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma651929465192942025-09-16cina-artisti-internazionali-riuniti-a-zibo-macsabal-woodfire-festival Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

