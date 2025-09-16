ciclismo gran finale del giovane russo savekin nella coppa ciuffenna

Loro Ciuffenna, 16 settembre 2025 – Un’altra corsa antica la Coppa Ciuffenna nella località valdarnese in provincia di Arezzo. La 97^ con la denominazione Coppa Antica e la 84^ da quando la corsa ha avuto il suo svolgimento in maniera regolare e costante. L’edizione 2025 allestita dall’U.S. Lorese 1919 è stata vinta per distacco con un’azione di forza dal ventenne russo Ilya Savekin portacolori della formazione spagnola PC Ebre Baix Tortosa, già vincitore in questa stagione del Gran Premio Industrie del Marmo a Marina di Carrara, che nel corso dell’undicesimo e ultimo giro in programma si è liberato a 5 km dall’arrivo dei quattro compagni di fuga presentandosi da solo sul traguardo della classica valdarnese con oltre mezzo minuto di vantaggio sul quartetto rimasto alle sue spalle e regolato in volata dal valdarnese Gialli autore di una bella prestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

