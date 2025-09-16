Ciceroni per un giorno
Sabato 20 settembre, ore 16Museo del Palazzo Comunale – San MiniatoVi aspetta una visita guidata gratuita e speciale, con partenza dal Museo di Palazzo Comunale e arrivo alla Torre di Federico II: protagonisti saranno Martina e Filippo, due giovani stagisti dell’IT Cattaneo (indirizzo turistico). 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: ciceroni - giorno
Ciceroni per un giorno; Ciceroni per un giorno; Venerdì sarà il giorno più caldo della settimana in Italia, Luca Ciceroni avvisa: fino a 38°C.
Da “ciceroni digitali” gli studenti raccontano l’arte dell’Oltrepo - I “ciceroni digitali” del liceo di Broni hanno realizzato otto targhe informative per far conoscere e valorizzare altrettanti monumenti dell’Oltrepo Pavese. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it