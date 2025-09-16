Ciceroni per un giorno

Sabato 20 settembre, ore 16Museo del Palazzo Comunale – San MiniatoVi aspetta una visita guidata gratuita e speciale, con partenza dal Museo di Palazzo Comunale e arrivo alla Torre di Federico II: protagonisti saranno Martina e Filippo, due giovani stagisti dell’IT Cattaneo (indirizzo turistico). 🔗 Leggi su Pisatoday.it