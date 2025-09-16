CICATR CI l' evento culturale della Fondazione Bullone al Cortile di Francesco
Un’esperienza artistica, percettiva e partecipativa, un incontro attivo per indagare sé stessi e il mondo che ci circonda. Uno spazio in cui fragilità e risorse coesistono e dialogano per generare una nuova bellezza. Fino al 21 settembre per l’edizione 2025 del Cortile di Francesco, Fondazione Bullone porterà ad Assisi l’esperienza CICATRCI, con l’obiettivo è promuovere una trasformazione e un cambio di paradigma per andare oltre il pregiudizio e i tabù, verso uno sviluppo sociale e umano sostenibile. Fondazione Bullone al Cortile di Francesco. In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, i frati del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco in Assisi danno vita al Cortile di Francesco, l’evento culturale che si è configurato negli anni sempre più come uno spazio di arricchimento reciproco ed è giunto ormai alla XI edizione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: cicatr - culturale
Associazione Culturale TIART - facebook.com Vai su Facebook
CICATR/CI, ad Assisi l'evento culturale della Fondazione Bullone; Fondazione Bullone porta CICATR/CI al Cortile di Francesco; ’Cicatr/Ci’. Dialogo d’arte tra fragilità e bellezza.
’Cicatr/Ci’. Dialogo d’arte tra fragilità e bellezza - Da domenica 14 fino a domenica 21 settembre nella Basilica di San Francesco ad Assisi, per l’edizione 2025 del ... Lo riporta msn.com
CICATR/CI: giovani con patologie scolpiscono le proprie fragilità su opere d’arte - Il progetto promosso da Fondazione Bullone, dal 14 al 21 settembre, nel cuore di Assisi, farà dialogare dolore e bellezza ... Da iodonna.it