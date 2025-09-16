Un’esperienza artistica, percettiva e partecipativa, un incontro attivo per indagare sé stessi e il mondo che ci circonda. Uno spazio in cui fragilità e risorse coesistono e dialogano per generare una nuova bellezza. Fino al 21 settembre per l’edizione 2025 del Cortile di Francesco, Fondazione Bullone porterà ad Assisi l’esperienza CICATRCI, con l’obiettivo è promuovere una trasformazione e un cambio di paradigma per andare oltre il pregiudizio e i tabù, verso uno sviluppo sociale e umano sostenibile. Fondazione Bullone al Cortile di Francesco. In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, i frati del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco in Assisi danno vita al Cortile di Francesco, l’evento culturale che si è configurato negli anni sempre più come uno spazio di arricchimento reciproco ed è giunto ormai alla XI edizione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - CICATR/CI, l'evento culturale della Fondazione Bullone al "Cortile di Francesco"