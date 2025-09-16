Ci stanno cancellando dalla terra | la fuga dei palestinesi da Gaza e l’ultimo appello prima dell'assalto

Il messaggio di Mohamed Alamarin, pizzaiolo di Gaza City a Fanpage.it, prima dell'ultimo assalto di Israele: “Questo è un appello finale a tutte le persone libere del mondo perché difendano quanto possono, affinché si fermi questa guerra di sterminio, affinché si fermi la distruzione della città di Gaza. Questo è un appello finale per Gaza City che sta venendo cancellata, tolta dalla faccia della terra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'intervista alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde: “È orribile, e sta succedendo per mano degli stessi che a Gaza portano avanti uno sterminio di bambini, donne e giornalisti. Stanno cancellando un popolo, e se lo fai notare qualcuno ti ta - facebook.com Vai su Facebook

