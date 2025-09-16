Chivu sulla sfida con l’Ajax | un ritorno speciale e una partita fondamentale per l’Inter
Chivu sulla sfida con l’Ajax: «Una partita cruciale per l’Inter, dobbiamo dare il massimo in questa sfida di Champions League». La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Ajax Inter, match valevole per la prima giornata di Champions League: ha portato alla luce tanti aspetti particolari. L’allenatore dell’ Inter ha infatti ricordato gli anni trascorsi nei Paesi Bassi, dove ha avuto l’opportunità di crescere sia come atleta che come persona. L’ Ajax è stata la squadra che lo ha visto protagonista per gran parte della sua carriera, e quel periodo ha avuto un impatto fondamentale sulla sua formazione, influenzando la sua carriera futura, che lo ha portato a giocare in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - sfida
Chivu: «Sfida dura col River Plate, ma l’Inter darà tutto. Mastantuono è speciale»
Luis Henrique racconta: «Con Chivu parliamo molto, mi chiede quella cosa. Ecco che consiglio mi ha dato De Zerbi, che sfida con Dumfries!»
LIVE Alle 3 Inter-River Plate: sfida per il primo posto, Chivu con Pio Esposito
? In conferenza stampa #Chivu, allenatore dell'#Inter, ha presentato la sfida con l'#Ajax valida per la 1ª giornata di #ChampionsLeague. https://persemprecalcio.it/2025/09/16/ajax-inter-chivu-sommer-va-sostenuto-domani-sfida-dura-contro-una-squad - X Vai su X
Archiviato il campionato, la testa va subito alla Champions League e alla sfida contro l'#Ajax. Mister #Chivu starebbe pensando a una novità in difesa: #DeVrij titolare al posto di #Acerbi. Siete favorevoli a questo cambio per l'esordio europeo o dareste - facebook.com Vai su Facebook
Ultimissime Inter LIVE | le parole di Chivu in vista della sfida contro l’Ajax in Champions; Ultimissime Inter LIVE | Gli ex brillano rivoluzione contro l’Ajax Le parole di Chivu in vista della sfida di Champions.
Chivu: "Brava Inter, ora tutto quello che è successo lo scorso anno è alle spalle" - Cristian Chivu debutta in Serie A sulla panchina nerazzurra con un rotondo 5- Come scrive gazzetta.it
Chivu, amarezza Inter: "Dopo il rigore persa lucidità". Poi parla della sfida contro la Juve - Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita contro l'Udinese ha San Siro. Si legge su corrieredellosport.it