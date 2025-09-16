Chivu sulla sfida con l’Ajax | un ritorno speciale e una partita fondamentale per l’Inter

Chivu sulla sfida con l’Ajax: «Una partita cruciale per l’Inter, dobbiamo dare il massimo in questa sfida di Champions League». La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Ajax Inter, match valevole per la prima giornata di Champions League: ha portato alla luce tanti aspetti particolari. L’allenatore dell’ Inter ha infatti ricordato gli anni trascorsi nei Paesi Bassi, dove ha avuto l’opportunità di crescere sia come atleta che come persona. L’ Ajax è stata la squadra che lo ha visto protagonista per gran parte della sua carriera, e quel periodo ha avuto un impatto fondamentale sulla sua formazione, influenzando la sua carriera futura, che lo ha portato a giocare in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

