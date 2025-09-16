Chivu riamane ottimista | L’Inter pronta a dare continuità la Champions è l’occasione giusta
Chivu non si da per vinto: «Pochi passi per dare moralità alla squadra, l’Inter cerca la sua ripresa in Champions». Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Ajax, Cristian Chivu ha parlato con determinazione durante la sua conferenza stampa, esprimendo ottimismo per il futuro dell’ Inter. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato come la squadra stia lentamente ritrovando la giusta continuità, nonostante le difficoltà delle ultime settimane. Chivu ha sottolineato che, sebbene la squadra non sia ancora al massimo, manca davvero poco per poter consolidare gli aspetti positivi che si sono visti finora. 🔗 Leggi su Internews24.com
