Chivu difende Sommer | Il portiere ha bisogno di supporto non di critiche

Chivu dice la sua sul portiere svizzero: «Sommer è fondamentale, va aiutato nei momenti difficili. Questa situazione è ingiusta». Alla vigilia della sfida europea c’è stata la conferenza stampa di Cristian Chivu che ha parlato di Ajax Inter, match valevole per la prima giornata di Champions League. Il tecnico ha parlato anche della situazione di Yann Sommer, il portiere nerazzurro, recentemente al centro di alcune critiche per le sue prestazioni. Chivu ha chiarito con fermezza che non è sua intenzione cambiare il portiere, sottolineando come non sia giusto esporre un giocatore alle critiche pubbliche in momenti difficili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu difende Sommer: «Il portiere ha bisogno di supporto, non di critiche»

Calcio, Chivu difende Sommer e valuta Lautaro - (askanews) – Cristian Chivu parla chiaro prima dell’esordio in Champions contro l’Ajax: “Lautaro lo valuteremo domani e vedremo se lo avremo a disposizione”. askanews.it scrive

Chivu “Sommer non lo cambio, conosco la forza dell’Ajax” - 3 minuti per la lettura AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Il morale è quello che è, e non potrebbe essere altrimenti dopo le due sconfitte in campionato contro Udinese e Juventus. Da quotidianodelsud.it