Chivu difende l' Inter | Ingiusto tirare sassi a Sommer gioca lui Lautaro? Vediamo domani

Il tecnico nerazzurro presenta la sfida all'Ajax di domani: "Non cambio solo perché lo chiede il popolo". E Dumfries: "Impariamo da questo momento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu difende l'Inter: "Ingiusto tirare sassi a Sommer, gioca lui. Lautaro? Vediamo domani"

In questa notizia si parla di: chivu - difende

Costacurta difende Chivu: «Può avere successo. Su di lui posso dire questo»

Diouf-Inter, primo assaggio a San Siro: Chivu lo difende e ad Appiano già brilla

Rabiot per Max, Chivu si difende con Akanji

Chivu difende Thuram dalle critiche ? Ecco cosa ha detto il tecnico nerazzurro? - facebook.com Vai su Facebook

Chivu difende Thuram dalle critiche ? Ecco cosa ha detto il tecnico nerazzurro? - X Vai su X

Chivu difende l'Inter: Ingiusto tirare sassi a Sommer, gioca lui. Lautaro? Vediamo domani; Come guardare PSG-Atletico: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su | News IT; Come guardare Real Madrid-Al Hilal: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su.

Inter, Chivu: "Non mi sento di cambiare Sommer, ingiusto tirargli i sassi addosso" - L'allenatore romeno dell'Inter ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita sul campo dell'Ajax in Champions ... Lo riporta calciomercato.com

Van der Meyde: “Chivu leader naturale, qualità Inter superiore a Napoli e Juve. Ajax male, ma…” - L’ex esterno ricorda gli anni all’Ajax e all’Inter, difende l’amico allenatore e analizza il presente dei nerazzurri e del club olandese. Riporta fcinter1908.it