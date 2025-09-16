Chivu conferma Sommer | Non lo cambio perché lo chiede il popolo non è giusto tirargli sassi

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usando parole chiare e nette il tecnico dell'Inter ufficializza la presenza in campo di Sommer in Ajax-Inter, partita d'esordio della Champions League 2025-2026 dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chivu - conferma

Inter-River Plate, Chivu conferma l’attacco: le formazioni ufficiali!

Inter-Fluminense, Chivu conferma l’attacco! Cambia il centrocampo?

Pio Esposito Inter, il retroscena sulla conferma in prima squadra: scelta presa da Chivu che è rimasto colpito da…

Chivu conferma Sommer: Non lo cambio perché lo chiede il popolo, non è giusto tirargli sassi; Chivu conferma Sommer contro l’Ajax: “Non lo escludo perché me lo chiede il popolo”; Chivu “Sommer non lo cambio, conosco la forza dell’Ajax”.

chivu conferma sommer cambioChivu e l'Inter in Champions: "Sommer confermato. Piena fiducia, battiamo l'Ajax" - La squadra per me è forte e l'ha dimostrato anche con la Juventus. Lo riporta tuttosport.com

chivu conferma sommer cambioChampions: Chivu, non cambio Sommer perché lo chiede il popolo - Non mi sembra nemmeno giusto mettere in piazza Sommer e tirargli i sassi da tutte le parti: è importante per noi, l'ha fatto ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu Conferma Sommer Cambio