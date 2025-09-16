Cristian Chivu inizia male la sua esperienza all’Inter: dopo l’uscita anticipata dal Mondiale per club, arrivano anche le prime batoste in campionato La sosta non fa bene all’Inter, che dopo gli impegni delle Nazionali, esce sconfitta dallo Juventus Stadium per 4-3. Decisiva la rete di Adzic. E anche l’imperfetto intervento di Sommer, che ci ha messo del suo sul gol del montenegrino. Non è cominciata benissimo l’avventura, con il Mondiale per club terminato già agli ottavi di finale. E l’Inter aveva ben altri obiettivi. Ma dopo le prime tre giornate di campionato, Cristian Chivu è già finito nel mirino di tifoseria e opinionisti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Chivu come Thiago Motta”: ecco che cosa sta succendo all’Inter