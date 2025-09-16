Chivu come Thiago Motta | ecco che cosa sta succedendo all’Inter
Cristian Chivu inizia male la sua esperienza all’Inter: dopo l’uscita anticipata dal Mondiale per club, arrivano anche le prime batoste in campionato La sosta non fa bene all’Inter, che dopo gli impegni delle Nazionali, esce sconfitta dallo Juventus Stadium per 4-3. Decisiva la rete di Adzic. E anche l’imperfetto intervento di Sommer, che ci ha messo del suo sul gol del montenegrino. Non è cominciata benissimo l’avventura, con il Mondiale per club terminato già agli ottavi di finale. E l’Inter aveva ben altri obiettivi. Ma dopo le prime tre giornate di campionato, Cristian Chivu è già finito nel mirino di tifoseria e opinionisti. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: chivu - thiago
Pedullà avvisa Chivu: «Se non fa quella cosa rischia di fare la fine di Thiago Motta!»
Pedullà non le manda a dire su Chivu: «Deve ricordarsi questa cosa se non vuole fare la fine di Thiago Motta!». L’accusa dopo la sconfitta nerazzurra contro la Juventus
“Chivu come Thiago Motta”: ecco che cosa sta succendo all’Inter
Errori di #Chivu in campo e fuori, deve ricordare che l'Inter è l'Inter se non vuole fare la fine di Thiago Motta: ha messo sotto i piedi il mercato della società, cosa incomprensibile. Cambi elementari, dichiarazioni senza senso Pedullà - X Vai su X
Pedullà commenta così Juventus Inter L'avvertimento a Chivu e il paragone con Thiago Motta - facebook.com Vai su Facebook
Pedullà: “Chivu capisca cos’è l’Inter o fa la fine di Thiago Motta. Mi spieghi perché…”; Serie A: Juve ‘tradita’, Thiago Motta il nuovo tecnico; Collovati spaventa l'Inter: Chivu? Come Thiago Motta.
Inter, Chivu sconfessa il mercato ed è già a rischio: vertice alla Pinetina: farà la fine di Thiago Motta? - La seconda sconfitta di fila dei nerazzurri mette sulla graticola il tecnico rumeno Chivu che è già a - Lo riporta sport.virgilio.it
Chivu eliminato, riecco Thiago Motta: scoppia la bomba a Milano - Il tecnico dell'Inter pronto all'addio e come erede spunta anche il nome di Thiago Motta ... Riporta asromalive.it