Chivu | Ci manca la mentalità? Siamo alle solite per me l’Inter è forte lo ha dimostrato anche contro la Juventus
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera in conferenza stampa per presentare il match di domani contro l'Ajax. Tra i temi trattati non poteva mancare un passaggio sul momento no dei nerazzurri, già a -6 dalla vetta e con soli 3 punti in 3 partite di campionato. Le parole di Chivu. «Un salto di qualità sulla mentalità? Torniamo alle solite. Per me la squadra è forte, l'ha dimostrato anche contro la Juventus. Se guardiamo solo al risultato si può puntare il dito, ma bisogna vedere anche le cose fatte bene. Per me manca poco per dare continuità a quello che stiamo facendo di buono.
Inter, Chivu: "Manca solo il 'chivuismo'. Mondiale per Club torneo serio. Esposito? Calma..."
Chivu s’inventa una nuova parola: “Non iniziamo a parlare di chivuismo, ci manca solo questo”
Leoni Inter, per il neo tecnico Chivu resta la priorità! Pronta l’offerta giusta, ecco cosa manca
Chivu: «bisogna anche cancellare qualcosa accaduto nel passato per andare avanti» - Ci è mancata lucidità negli ultimi dieci minuti»
Inter, Chivu: "Siamo un cantiere aperto, c'è da lavorare sodo" - Seconda giornata di Serie A amara per l'Inter di Cristian Chivu che a sorpresa cade a San Siro contro l'Udinese.