Chivu | Ci manca la mentalità? Siamo alle solite per me l’Inter è forte lo ha dimostrato anche contro la Juventus

Ilnapolista.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera in conferenza stampa per presentare il match di domani contro l’Ajax. Tra i temi trattati non poteva mancare un passaggio sul momento no dei nerazzurri, già a -6 dalla vetta e con soli 3 punti in 3 partite di campionato. Le parole di Chivu. «Un salto di qualità sulla mentalità? Torniamo alle solite. Per me la squadra è forte, l’ha dimostrato anche contro la Juventus. Se guardiamo solo al risultato si può puntare il dito, ma bisogna vedere anche le cose fatte bene. Per me manca poco per dare continuità a quello che stiamo facendo di buono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

chivu ci manca la mentalit224 siamo alle solite per me l8217inter 232 forte lo ha dimostrato anche contro la juventus

© Ilnapolista.it - Chivu: «Ci manca la mentalità? Siamo alle solite, per me l’Inter è forte, lo ha dimostrato anche contro la Juventus»

In questa notizia si parla di: chivu - manca

Inter, Chivu: &quot;Manca solo il 'chivuismo'. Mondiale per Club torneo serio. Esposito? Calma...&quot;

Chivu s’inventa una nuova parola: “Non iniziamo a parlare di chivuismo, ci manca solo questo”

Leoni Inter, per il neo tecnico Chivu resta la priorità! Pronta l’offerta giusta, ecco cosa manca

chivu manca mentalit224 siamoChivu: «bisogna anche cancellare qualcosa accaduto nel passato per andare avanti» - Ci è mancata lucidità negli ultimi dieci minuti» ... Scrive ilnapolista.it

Inter, Chivu: "Siamo un cantiere aperto, c'è da lavorare sodo" - Seconda giornata di Serie A amara per l'Inter di Cristian Chivu che a sorpresa cade a San Siro contro l'Udinese. Secondo sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Manca Mentalit224 Siamo