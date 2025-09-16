Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera in conferenza stampa per presentare il match di domani contro l’Ajax. Tra i temi trattati non poteva mancare un passaggio sul momento no dei nerazzurri, già a -6 dalla vetta e con soli 3 punti in 3 partite di campionato. Le parole di Chivu. «Un salto di qualità sulla mentalità? Torniamo alle solite. Per me la squadra è forte, l’ha dimostrato anche contro la Juventus. Se guardiamo solo al risultato si può puntare il dito, ma bisogna vedere anche le cose fatte bene. Per me manca poco per dare continuità a quello che stiamo facendo di buono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chivu: «Ci manca la mentalità? Siamo alle solite, per me l'Inter è forte, lo ha dimostrato anche contro la Juventus»